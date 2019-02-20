2019/02/20 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رصدت وحدات الجيش السوري ،الأربعاء، محاولة تسلل لمجموعة إرهابية في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري ان “وحدة من الجيش مرابطة في قرية الجبين رصدت تسلل مجموعة إرهابية من محور بلدة الأربعين نحو نقاط للجيش في المنطقة تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب”.ودمرت وحدات من الجيش أمس مواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية ترصد محاولة تسلل لمجموعة إرهابية في ريف حماة الشمالي alansaar.

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