روسيا : سنستهدف أميركا إذا نشرت صواريخ في أوروبا

2019/02/20 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة الامريكية نفسها.وذكر بوتن في خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي، أن “روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ رداً […]

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