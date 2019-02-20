2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاربعاء، ضرورة تضمين جميع المقترحات ووجهات النظر والاراء القانونية - الأكاديمية والسياسية المتخصصة " الرصينة " في تعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وإقراره خلال المدة المقبلة، مؤكدا ان لاجدوى من تعديل القانون دون الأخذ بالاراء الرصينة التي تنظم العمل السياسي وتثبت ركائز النهج الديمقراطي في البلاد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: تعديل قانون الاحزاب سيكون نقطة تحول في المسار الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: تعديل قانون الاحزاب سيكون نقطة تحول في المسار الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).