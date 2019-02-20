حكومة محافظة صلاح الدين تجهز دائرة الصحة بـ( 20 )سيارة إسعاف حديثة

2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت دائرة صحة صلاح الدين ،اليوم الاربعاء، (20) سيارة إسعاف حديثة نوع تويوتا مجهزة بكافة الأجهزة الطبية المتطورة مقدمة من الحكومة المحلية .

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