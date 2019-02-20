ظريف: بيع أميركا تكنولوجيا نووية إلى السعودية بشكل غير مشروع يكشف نفاقها

2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير ​الخارجية الإيراني​ ​محمد جواد ظريف​، إنّه "يومًا بعد يوم،

يصبح أكثر وضوحًا للعالم، ما كان واضحًا لنا دائمًا : لا حقوق الإنسان

ولا برنامجًا نوويًّا كانا الشاغل الحقيقي للولايات المتحدة

الأميركية".واضاف ظريف في تغريدة له على حسابه على تويتر، اليوم الاربعاء، أنّ

"البيع غير المشروع للتكنولوجيا النووية إلى ​السعودية​ يكشف تمامًا

النفاق الأميركي".

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