الوطني الكردستاني: لن نساوم على حقوقنا المشروعة وسنبدأ بالاصلاح الجذري

2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل:الفرات نيوز} اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، عدم المساومة على حقوق الاتحاد المشروعة في حكومة الإقليم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، اليوم الأربعاء بحضور كوادر واعضاء مراكز ومكاتب ومؤسسات الاتحاد.وقال نائب الامين العام للاتحاد كوسرت رسول علي خلال الاجتماع، ان" الوطني الكردستاني لن يسوم على حقوقه المشروعة، وعلى حقوق شعب كردستان وسيبدأ بالاصلاح الجذري، وعلينا العمل جميعاً من اجل معالجة التطورات الأخيرة".وأضاف، ان" الاتحاد الوطني قوة لاتكسر وكما قال معلمنا ومرشدنا فقيد الامة الرئيس مام جلال {سفين يفنى والاتحاد الوطني لن ينفى}"، مبينا ان" الاتحاد الوطني هو حزب الجماهير والتضحيات الكبيرة، وهو يعارض سياسة التفرقة ويؤيد ويعمل بشكل مستمر على توحيد صفوف الاطراف السياسية الكردستانية".من جانبه اكد قادر حمه جان في كلمة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ان" الاتحاد الوطني قوة التحدي والصمود، ولم يكن لديه فيتو على اي شخص ولن يقبل بفيتو من أي طرف"، موضحاً" اتفاقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتطرق الى المناصب، الهدف من الاتفاق كان خدمة المواطنين وترسيخ الحكم الرشيد في اقليم كردستان".واوضح ان" الوطني الكردستاني يدافع عن كتابة دستور معاصر على اساس التوافق وليس اللاهداف الحزبية"، مؤكداً على" معالجة ملف كركوك بالتوافق"، مشيرا الى ان" الوطني الكردستاني قدم مقترحات عديدة لمعالجة الاوضاع في محافظة كركوك"، مشددا على" ضرورة معالجة جميع الملفات كسلة واحدة".انتهىبواسطة: علاء الطائي

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