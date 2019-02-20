بالصور.. حادث مروري في الكحلاء وأربعة ضحايا

2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان: الفرات نيوز} وقع حادث مروري على طريق الكحلاء بمحافظة ميسان.

وأسفر الحادث نتيجة السرعة الزائدة والقيادة المتهورة الى انقلاب المركبة وإصابة 4 أشخاص بينهم حالة خطرة.انتهىبواسطة..



عبد الزهرة الدراجي

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