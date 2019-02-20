تعرف على قصة ، اللاجئة الايزيدية ليندا سعيد ، من مخيمات النزوح الى جامعة اريزونا الأمريكية

2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 / فهد الداوود في البلاد المتحضرة و المتقدمة على الأصعدة المختلفة تتيح الفرص للاجدر بها و لمن يستحقها بغض النظر عن معتقد او الاصل او لون بشرة الشخص.في العراق كان قدر ” ليندا ” أن تصبح نازحة مع عائلتها تنتقل دون استقرار بين مخيمات اقليم كوردستان و تركيا بسبب تلك الهجمة الهمجية […]

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