2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشفت دراسة بريطانية حديثة، أن التدخين يحد من قدرة جسم جهاز المناعة في الإنسان على محاربة "الميلانوما"، وهو شكل خطير من سرطان الجلد.الدراسة أجراها باحثون بجامعة ليدز البريطانية، بتمويل من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Cancer Research) العلمية.وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق أكثر من 700 مريض بسرطان الجلد معظمهم من شمال إنكلترا، لكشف علاقة التدخين بالاستجابات المناعية المضادة لسرطان الجلد، ومدى تأثيرها على معدل بقاء المرضى على قيد الحياة.ووجد الباحثون أن مرضى سرطان الجلد الذين لديهم تاريخ من تدخين السجائر أكثر عرضة بنسبة 40% للموت بسرطان الجلد، مقارنة بمن لم يدخنوا أبداً خلال عقد من تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد.ووجد الباحثون أيضاً، أن التدخين يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على كيفية تعامل الجهاز المناعي بأجساد المدخنين مع خلايا سرطان الجلد.والورم "الميلانيني" أو "الميلانوما" هو أخطر أنواع سرطان الجلد، ويتطور في الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي الجلد لونه، ويُمكن أن يتشكل الورم "الميلانيني" في العينين ونادراً ما يتشكل في الأعضاء الداخلية، مثل الأمعاء.وسرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لتقدير المعهد الوطني للسرطان بأمريكا، فقد تم تشخيص نحو 74 ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد فى أمريكا خلال عام 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التدخين يعرقل قدرة الجسم على محاربة سرطان الجلد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التدخين يعرقل قدرة الجسم على محاربة سرطان الجلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).