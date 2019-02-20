2019/02/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مفتشية الداخلية: إرجاع 68 لوحة مرورية مسروقة من موقع التاجيات

20/02/2019 16:13:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور سرقة 68 لوحة مرورية مطبوعة من قبل منتسبين في موقع تسجيل مرور التاجيات ويتمكن من ارجاعها الى الموقع.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان "عملية الكشف والارجاع جاءت على خلفية ورود معلومات لمفتشية الداخلية من مصادرها الخاصة والتي أفادت بقيام عدد من المنتسبين بسرقة 68 لوحة من اللوحات الموجودة في مستودع موقع التاجيات المروري، الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى تشكيل فريق عمل للتحقق من المعلومة واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها".

وبين انه "وبعد التأكد من صحة المعلومات بسرقة اللوحات على خلفية تدقيق فريق العمل لموجودات مستودع الموقع، وتدوين افادات أمين المستودع وكل من له علاقة بالموضوع، تمكن مكتب المفتش العام من إعادة اللوحات المسروقة الى المستودع، واستحصال موافقة مفتش عام الداخلية على تشكيل مجلس تحقيقي في القضية لكشف المتورطين فيها بغية تقديمهم للمحاكم المختصة".

واشار البيان الى ان "هذه العملية تأتي تنفيذا لأوامر المفتش العام جمال الأسدي بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على السراق والمزورين والمرتشين"

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