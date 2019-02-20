موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

2019/02/20 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية في استاد رامون سانشيز يوم السبت القادم 23 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 18 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19.



سقط البلاوجرانا في فخ التعادل مجددًا أمام فريق ليون بدون أهداف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 24 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 16 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.





كانت آخر مباريات إشبيلية في الدوري الإسباني أمام فريق فياريال، وخسروا هذه المباراة بثلاثية دون رد، واستطاع الفريق أن يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، خلف الميرينجي صاحب المركز الثالث حاليًا، وخاض الفريق حتى الآن 24 مباراة في الليجا حقق الفوز عشر مباريات وتعادل في سبع، وخسر مثلهم. اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

مدرب ليون يكشف لماذا فشلت خططه أمام برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية والقنوات الناقلة دوري الأبطال| برشلونة يسقط في فخ التعادل السلبي أمام ليون المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة إشبيلية - برشلونة استاد رامون سانشيز السبت 23 فبراير 2019، 18 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 3

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