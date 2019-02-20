بوتين: سنستهدف الولايات المتحدة إذا نشرت صواريخ في أوروبا

2019/02/20 | 17:24

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متابعة :سومر نيوز

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة ...

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