300 “داعشي” على حدود العراق يفاوضون للذهاب إلى مدينتهم المفضلة

2019/02/20 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يسعى مئات من مقاتلي داعش المحاصرين في آخر قرية تحت سيطرتهم في سوريا، للتفاوض من أجل تأمين خروج آمن نحو منطقة سورية أخرى تخضع لتنظيمات متطرفة معارضة، في ظل رفض طلب عناصر التنظيم السماح لهم بالذهاب إلى العراق.وقالت وكالة “أسوشييتد برس”، في تقرير تابعه “ناس” اليوم الأربعاء (20 شباط 2019)، إنه […]

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