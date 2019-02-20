المحكمة الإدارية تنهي الجدل: الجزائري محافظاً لبغداد

2019/02/20 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أنهت المحكمة الإدارية، الاربعاء، الجدل حول انتخاب محافظ بغداد، وصادقت على فلاح الجزائري محافظاً للعاصمة خلفاً للمحافظ السابق عطوان العطواني الذي فاز بالانتخابات البرلمانية .وذكر المكتب الاعلامي للجزائري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (20 شباط 2019)، أن “محافظ بغداد تسلم كتاباً قضائياً رسمياً يتضمن قرار المحكمة الإدارية ومصادقتها على […]

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