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المحكمة الإدارية تنهي الجدل: الجزائري محافظاً لبغداد
2019/02/20 | 17:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس أنهت المحكمة الإدارية، الاربعاء، الجدل حول انتخاب محافظ بغداد، وصادقت على فلاح الجزائري محافظاً للعاصمة خلفاً للمحافظ السابق عطوان العطواني الذي فاز بالانتخابات البرلمانية .

وذكر المكتب الاعلامي للجزائري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم  (20  شباط 2019)، أن “محافظ بغداد تسلم كتاباً قضائياً رسمياً يتضمن قرار المحكمة الإدارية ومصادقتها على […]

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