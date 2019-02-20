موقع عبري: هذا ما ستفعله القوات الأمريكية على الحدود العراقية السورية

2019/02/20 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت موقع NZIV العبري ،الأربعاء، عن نية واشنطن نصب بطاريات عدة من القبة الحديدية لحماية قواتها المنتشرة على الحدود العراقية السورية.وقال الموقع ان “الولايات المتحدة الأميركية تنوي نصب بطاريات عدة من القبة الحديدية لحماية قواتها المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك على الحدود العراقية – السورية”.وبحسب الموقع، فإن “إحدى […]

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