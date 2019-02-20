“وول ستريت”: تعرف على أسباب فشل ما يسمى بـ “الناتو العربي”؟

2019/02/20 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت مجلة “وول ستريت” الأميركية ،الاربعاء، عن فشل ما يسمى بـ “الناتو العربي” ، لافتة إلى أن السبب الأبرز هي الخلافات داخل الحكومة الأميركية والعلاقات المتوترة بين الدول العربية.وقالت المجلة في تقرير ان “عدة عوامل ساهمت في فشل هذا المخطط منها تنحي أحد المسؤولين الأميركيين من مؤيدي الفكرة بالإضافة إلى مدير قسم الخليج […]

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