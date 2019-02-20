أهالي كربلاء يستنكرون جريمة داعش بخطف وقتل مجموعة من المواطنين الأبرياء في النخيب – فيديو

2019/02/20 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر أهالي محافظة كربلاء العملية الإجرامية التي قام بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي في النخيب، مؤكدين أن هذه الأعمال لن تؤثر على النسيج الذي يربط المحافظات العراقية ببعضها.

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