الإصلاح يفند تصريحات عبد المهدي بعدم وجود قواعد أمريكية في العراق

2019/02/20 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… فند تحالف الإصلاح والاعمار ، الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بعدم وجود قواعد عسكرية للقوات الأمريكية في البلاد، فيما بين أن تحالفي سائرون والفتح عازمان على طرد القوات الأمريكية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وان لم يتحقق ذلك سيذهبان لطرق أخرى.وقال عضو التحالف رعد حسين في تصريح […]

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