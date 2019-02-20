2019/02/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: فرضت محكمة فرنسية غرامة ضد بنك "يو.بي.إس" بقيمة 3.7 مليار يورو (4.2 مليار دولار) في قضية الاحتيال الضريبي في فرنسا.





وقال البنك السويسري في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يرفض بشدة هذا الحكم، مشيراً إلى أنه اعترض باستمرار على أي مخالفات جنائية في هذه القضية طوال فترة التحقيق.





ووجدت محكمة في باريس أن البنك ساعد بشكل غير قانوني عملاء فرنسيين على إخفاء مليارات اليورو من سلطات الضرائب الفرنسية بين عامي 2004 و 2012.





وتابع البنك بأن حكم المحكمة استند إلى ادعاءات لا أساس لها من قبل الموظفين السابقين دون دعم الإدانة بأي دليل ملموس

وأوضح البنك السويسري أنه سوف يستأنف ضد الحكم إلى جانب تقييم ما إذا كان القرار يتطلب أي خطوات إضافية.

وبالإضافة إلى الغرامة البالغة 3.7 مليار يورو، تم أيضاً مطالبة البنك السويسري بدفع تعويضات بقيمة 800 مليون يورو تدفع للدولة الفرنسية.





وفي الشهر الماضي، أعلن البنك السويسري تحقيقه أرباحاً بلغت 1.25 مليار دولار في 2018.





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