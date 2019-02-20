البلاديوم يكسر حاجز 1500 دولار لأول مرة في تاريخه

2019/02/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يواصل معدن البلاديوم تسجيل مستويات قياسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليكسر حاجز الـ1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه.





وتلقى المعدن الدعم من تشديد الإمدادات داخل سوق البلاديوم وسط تكهنات بزيادة عجز المعروض من المعدن مع تسارع الطلب على خلفية معايير انبعاثات الوقود الجديدة.





وعلى عكس البلاتنيوم، فإن البلاديوم استفاد من التحول نحو محركات البنزين والتوقعات المتعلقة بنمو السيارات الكهربية الهجينة.





وبحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم بنحو 1% ليصل إلى 1495.44 دولار للأوقية.





وكان البلاديوم سجل 1505.46 دولار للأوقية في وقت سابق من التداولات وهو أعلى مستوى في تاريخ المعدن على الإطلاق.





ويشهد المعدن مكاسب قوية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، حيث ارتفع بنسبة 19.29%.





كما استفاد البلاديوم من ضعف أداء الدولار، حيث استقر المؤشر الرئيسي الذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية خلال نفس التوقيت عند مستوى 96.568، بعد هبوط استمر لثلاث أيام متتالية.





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