الصين تحث الولايات المتحدة على احترام حقها في التطور والازدهار

2019/02/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال كبير الدبلوماسيين في الحكومة الصينية إنه يجب أن تحترم الولايات المتحدة حق الصين في التطور والازدهار، في تعليقات تتزامن مع جولة من المحادثات بين أكبر اقتصادين حول العالم في واشنطن.





وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين بممارسات تجارية غير عادلة بما في ذلك نقل التكنولوجيا القسري، وهي الاتهامات التي تم إنكارها.





وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه للصين مثل الولايات المتحدة الحق في التطور كما أن الشعب الصيني لديه الحق كذلك في الحصول على حياة جيدة.





وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يى لقادة الوفد التجاري الأمريكي والمسؤولين السابقين فى بكين أمس الثلاثاء، إن الاحترام والتعاون هما الاختياران الصحيحان لكلا البلدين وهو الشيء الذي يأمل المجتمع الدولي في رؤيته، بحسب البيان الذي نقلته وكالة "رويترز".





وأضاف وانغ أن الجانب الأمريكي يجب أن يعترف بأن تطور الصين في مصلحة العالم إلى جانب الولايات المتحدة.





وتابع: "فقط من خلال رؤية التنمية الصينية كفرصة للولايات المتحدة يمكن أن يساعد في حل بعض المشاكل بما في ذلك التجارة والاقتصاد".





وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن إصلاح الصين والخطوات نحو الانفتاح تتماشى مع احتياجاتها التنموي مكرراً تعهدات الحكومة السابقة.





وقال إنه طالما أن الولايات المحدة والصين يلتقيان معاً في منتصف الطريق بشكل غير مسبوق، فبالتالي يمكن أن يظل التعاون التجاري والاقتصادي في لعب دور هام في العلاقات الأمريكية الصينية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد كما تشير إلى أنه منفتح على خيار تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية والمقرر له 1 مارس من أجل إنهاء المفاوضات.





والمفاوضات بين الجانبين هذا الأسبوع تبع أسبوع من المحادثات في العاصمة الصينية بكين بالأسبوع الماضي وسط تلميحات بشأن إحراز تقدم في القضايا الرئيسية.





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