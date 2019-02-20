2019/02/20 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BgRmLZsXbmk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة في البصرة لاتصلح لسير المركبات! #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منطقة في البصرة لاتصلح لسير المركبات! #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).