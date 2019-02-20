مركز دولي يكشف بالارقام عدد عناصر داعش المحليين والاجانب في العراق وسوريا

2019/02/20 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف تقرير للمركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كينجز كوليدج في لندن واستنادا إلى بيانات رسمية وأكاديمية إلى وجود 41،490 شخصًا بينهم 32،809 من الرجال و 4،761 من النساء و 4640 طفلًا من 80 دولة مرتبطين بتنظيم داعش على وجه التحديد.ونقلت قناة بي بي سي عن التقرير الذي ترجمته وكالة […]

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