بالوثائق.. المحكمة الإدارية تصادق على شرعية جلسة اختيار الجزائري محافظاً لبغداد

2019/02/20 | 17:47

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بغداد- العراق اليوم:

اعلنت محافظة بغداد، الاربعاء، بالوثائق عن مصادقة المحكمة الإدارية على شرعية جلسة اختيار فلاح ا...





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