السهيل يؤكد أهمية تطبيق الرصانة العلمية في الجامعات الأهلية

2019/02/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل،اليوم الاربعاء، أهمية تطبيق إجراءات الرصانة العلمية ومعاييرها في الجامعات والكليات الأهلية.

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