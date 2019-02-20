ايران تفرج عن ثلاثة اردنيين دخلوها عن طريق الخطأ

2019/02/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفرجت السلطات الايرانية عن ثلاثة مواطنين أردنيين دخلوا الى المياه الاقليمية الإيرانية عن طريق الخطأ.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة في بيان، "إن وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا في طهران بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا قد دخلوا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية آواخر شهر كانون أول 2018.وأضاف القضاة "إن قرار الإفراج تضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار".وأعرب القضاة عن شكر المملكة لقرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن المواطنين الثلاثة، موضحا أن الوزارة تابعت القضية، ومنذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج، وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام المواطنين الأردنيين الثلاثة، وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

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