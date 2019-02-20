مسرور البارزاني يستقبل السفير الياباني لدى بغداد ويبحثان دور الشركات اليابانية في مجال الإعمار والتنمية

2019/02/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاستقبل مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور البارزاني، اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى بغداد نافومي هاشيموتو، حيث أبدى الأخير إستعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم والمشاركة في تطوير البنية التحتية لاقليم كوردستان في مختلف المجالات.وذكر بيان لمكتب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الياباني في إقليم كوردستان، مستجدات المنطقة وتوسيع العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار في اقليم كوردستان".مبيناً، "أن مسرور البارزاني قدم شكره للشعب وللحكومة اليابانية للدعم والمساعدة التي قدموها لاقليم كوردستان خلال الفترة الماضية".واشار البيان، بأنه "تم خلال اللقاء بحث دور الشركات اليابانية في مجال الاعمار والتطوير ، حيث اكد الجانبان على ان اقليم كوردستان يتمتع ببيئة ملائمة ومناسبة للاستثمار في مختلف المجالات".من جانبه، "هنأ السفير الياباني مسرور البارزاني لإختياره رئيساً للكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وتمنى له النجاح والموفقية، كما اعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والمشاركة في إعادة بناء البنية التحتية في الإقليم في المجالات المختلفة، وتعميق العلاقات الثنائية بين اربيل وطوكيو لما فيه مصلحة الجانبين"

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