2019/02/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استشهاد مدني بطلق ناري جراء مشاجرة شرقي بغداد

20/02/2019 17:28:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت القوات الامنية في العاصمة ، الاربعاء، عن استشهاد مدني بطلق ناري جراء مشاجرة شرقي بغداد.





وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مشاجرة نشبت، عصر اليوم، بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد، ما اسفر عن استشهاد مدني بطلق ناري في منطقة الرأس".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل جثة الشهيد الى دائرة الطب العدلي".

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