2019/02/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، تحقيق "تقدم ملموس" في البحث عن المفقودين العراقيين والكويتيين خلال اجتياح النظام العراقي السابق للكويت عام 1990.

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد شرطة محافظة البصرة و المنشآت الفريق رشيد فليح رافق اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية - الكويتية الخاصة بالبحث عن المفقودين العراقيين والكويتيين تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضافت، أن "التحقيق يحقق تقدم ملموس في هذا الملف الانساني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة البصرة تعلن تحقيق تقدم “ملموس“ بشأن مفقودي اجتياح الكويت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة البصرة تعلن تحقيق تقدم “ملموس“ بشأن مفقودي اجتياح الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).