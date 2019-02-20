تربية ميسان تعلن عن انطلاق تجربة المدير القائد في مدارسها

2019/02/20 | 17:48

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..اعلنت تربية ميسان الأربعاء عن اطلاقها تجربة جديدة في مدارس المحافظة باسم ( مدارس المدير القائد) بمشاركة ثلاث عشرة مدرسة كنواة للمشروع,

وقال مدير عام التربية رياض مجبل الساعدي” للمستقلة” تم اليوم إطلاق البرنامج على ثلاث مدارس ثانوية و10 ابتدائية موزعة في مختلف مناطق المحافظة

مشيرا إلى أنه علينا انجاح هذا المشروع الذي يهدف الى تطبيق الادوار التحسينية التي يقوم بها مدير المدرسة خلال اجتماعه مع المختارين من المديرين القادة

وبين الساعدي ان دورا جديدا يؤديه المدير كقائد مطور للمدرسة وهم النموذج لهذه التجربة الريادية والتي علينا بعد نجاحها تعميمها على مدارسنا كافة

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة وافقت على الاجراءات والصلاحيات لعدد من المدارس لهذا المشروع وستكون عملية تقييم للتجربة على مدى عام كامل وتنقسم الصلاحيات والاجراءات الى ادارية ومالية .

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