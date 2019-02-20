2019/02/20 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، قراره بتأجيل لقاء كأس السوبر المحلي بين الأفريقي والترجي، بناءً على خطاب مرسل من الاتحاد القطري لكرة القدم.

المباراة كان من المقرر أن تقام في 24 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، ليعود السوبر التونسي للنور من جديد بعد غياب 11 عامًا.

وأوضح الاتحاد التونسي أن قرار التأجيل جاء بعد تلقيه خطابًا من نظيره القطري يطلب تحديد موعد آخر للقاء، بسبب بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

أولتراس الرجاء يعلن مقاطعة السوبر الأفريقي

خطاب الجانب القطري جاء فيه: "نظرًا لقرب الموعد المحدد للمباراة وعدم قيام الشركة المكلفة من قبلكم ببعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة مع الجهات ذات الصلة بالدولة وكذلك عدم التوصل لاتفاق بخصوص بعض الأمور الإدارية لضيق الوقت، عليه فأننا نقترح تأجيل موعد إقامة المباراة إلى موعد آخر يتم الاتفاق عليه مباشرة من قبل اتحادينا على أن تتم إدارة المباراة من قبل الاتحادين القطري والتونسي".

يذكر أن الأفريقي التونسي كان قد هدد بالانسحاب من المباراة في ظل تكليف طاقم تحكيم تونسي بإدارته بقيادة يوسف السرايري، بسبب سوابقه مع الفريق على حد قولهم.

أسبوع جديد، وأحداث جديدة، وريال مدريد يواصل ممارسة هوايته المفضلة، بل ويُقلد البعض في PUBG!رجل الأسبوع يملك سلاحًا مغايرًا عن البقية! 🔫#YallaGoal pic.twitter.com/H1PDzak1EY— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميًا - الاتحاد القطري يتسبب في تأجيل السوبر التونسي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميًا - الاتحاد القطري يتسبب في تأجيل السوبر التونسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).