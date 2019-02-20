2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير للمركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كينجز كوليدج في لندن اليوم الاربعاء, واستنادا إلى بيانات رسمية وأكاديمية إلى وجود 41،490 شخصًا بينهم 32،809

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير دولي يكشف بالارقام عدد عناصر داعش المحليين والاجانب في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير دولي يكشف بالارقام عدد عناصر داعش المحليين والاجانب في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).