هل يمكن التنبؤ بطول عمر الانسان

2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت مجموعة علماء دراسة تؤكد أن طول العمر لا يعتمد على عدد السنين التي يعيشها الفرد، وإنما على العمر الفسيولوجي الذي يشعر به الإنسان فعليا.وأشارت

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