الأمن النيابية تدعو الحكومة إلى ضرورة سحب إجازة السلاح من المواطنين

2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الزيادي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" بعض العشائر والمواطنين يمتلكون أسلحة متطورة خفيفة ومتوسطة وهذا يمثل خطرا على امن الدولة واستقرارها حيث إن تلك الأسلحة تستخدم في النزاعات العشائرية في عدد من المحافظات، لافتا إلى إن عددا كبيرا من المواطنين يحملون إجازة حيازة السلاح.

وأضاف أن" لجنة الأمن والدفاع النيابية ستلزم الحكومة ووزارة الداخلية بسحب إجازات حيازة السلاح عن جميع المواطنين وحصر السلاح بيد الدولة فقط، مبينا أن إجازة السلاح يجب إن تمنح للدرجات الخاصة فقط ولا يسمح بحمل السلاح بعد انتهاء الدوام الرسمي.

انتهى..م.ر

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