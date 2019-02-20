مفتشية الداخلية تكشف سرقة 68 لوحة مرورية مطبوعة في موقع التاجيات

2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية, اليوم الأربعاء, عن سرقة 68 لوحة مرورية مطبوعة من قبل منتسبين في موقع تسجيل مرور التاجيات.

وذكر المكتب في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه, إنه" على خلفية ورود معلومات لمفتشية الداخلية من مصادرها الخاصة والتي أفادت بقيام عدد من المنتسبين بسرقة 68 لوحة من اللوحات الموجودة في مستودع موقع التاجيات المروري، شكّل مكتب المفتش العام إلى تشكيل فريق عمل للتحقق من المعلومة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها".

وأضاف أنه" بعد التأكد من صحة المعلومات بسرقة اللوحات على خلفية تدقيق فريق العمل لموجودات مستودع الموقع، وتدوين إفادات أمين المستودع وكل من له علاقة بالموضوع، تمكن مكتب المفتش العام من إعادة اللوحات المسروقة إلى المستودع، واستحصال موافقة مفتش عام الداخلية على تشكيل مجلس تحقيقي في القضية لكشف المتورطين فيها بغية تقديمهم للمحاكم المختصة".

وأوضح المكتب, أن" هذه العملية تأتي تنفيذاً لأوامر المفتش العام بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على السراق والمزورين والمرتشين".

انتهى..م.ر

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