ايران تفرج عن ثلاثة اردنيين دخلوها عن طريق الخطأ

2019/02/20 | 17:55

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بغداد :سومر نيوز

أفرجت السلطات الايرانية عن ثلاثة مواطنين أردنيين دخلوا الى المياه الاقليمية الإيرانية عن طريق الخطأ....

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