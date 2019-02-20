مصدر سياسي: علاوي متمسك بالجربا للدفاع وعبد المهدي يتجنب زعله

2019/02/20 | 17:55

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سومر نيوز: بغداد..



كشف مصدر سياسي مقرب من ائتلاف الوطنية، الاربعاء، أن زعيم الائتلاف اياد علاوي، ما زال متمسكاً بمرشحه ف...

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