2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال مطلوب بتهمة “الارهاب” في مخيم للنازحين ببعقوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/20 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مطلوب بتهمة “الارهاب” في مخيم للنازحين ببعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مطلوب بتهمة “الارهاب” في مخيم للنازحين ببعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).