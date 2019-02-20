النزاهة تتقصى واقع حال عقارات المدينة القديمة في النجف ورصد حالات التجاوز عليها

2019/02/20 | 17:55

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النجف – عراق برس- باشرت فرق عمل الهيأة مهامها في تقصِّي ومتابعة واقع حال عقارات المدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف، فيما أشرفت رئاسة الهيأة على عمل الفرق المكلفة بجرد عقارات الدولة المُميَّزة ورصد حالات التجاوز عليها ومتابعة المشاريع المُتلكئة فيها.

رئيس الهيأة القاضي (عزت توفيق جعفر) ترأس الوفد الذي زار محافظة النجف ؛ لإدارة عمل الفريق المعنيِّ بالتحقيق بشأن العقارات العائدة للدولة في المدينة القديمة، إذ تمَّ وضع الخطط وآليات التحري لإنجاز أعماله ، فيما أشرف رئيس الهيأة على متابعة أعمال الفريق التحقيقيِّ المعني بجرد العقارات العائدة للدولة في المناطق المُميَّزة من المحافظة، وتحديد واقع حالها وشاغليها، وإعداد خطةٍ متكاملةٍ لإنجاز عمل الفريق .وضمَّ الوفد المُفتِّش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة والمدير العام لدائرة التسجيل العقاري والمدير العام للدائرة القانونيَّـة ومعاون المدير العامِّ لدائرة التحقيقات وعدداً من المُدقِّقين والمُحقِّقين في الهيأة، إضافة إلى مديري التشكيلات المعنية في المحافظة من قبيل مدير التسجيل العقاري ومدير البلدية فيها.واطَّلع رئيس الهيأة خلال الزيارة على واقع العمل في مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة، فضلاً عن زيارته رئاسة محكمة استئناف النجف الأشرف الاتحادية ومحكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة فيها.



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