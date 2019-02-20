2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 20 شباط / قبراير : اعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، الاربعاء ، ان ” محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 سنة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بحق مدان ارتكب جريمة الدكة العشائرية وسط مدينة العمارة.

وتابع في بيان له ، أن “محكمة الجنايات في ميسان نظرت قضية مدان بارتكاب الدكة العشائرية بعد أن استهدف منزل احد المواطنين باطلاق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف تجاه الدار نتيجة حدوث مشاجرة بينهم في منطقة الجمعيات وسط مدينة العمارة”مبينا ، ان “المحكمة وجدت ان الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم وفق احكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ميسان تقضي بسجن مدان 15 سنة لإرتكابه جريمة الـ”دكة العشائرية” الارهابية) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ميسان تقضي بسجن مدان 15 سنة لإرتكابه جريمة الـ”دكة العشائرية” الارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).