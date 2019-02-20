مكافحة المتفجرات تعلن ابطال مفعول عبوتين داخل مستشفى قيد الانشاء في الموصل

2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاربعاء، عن ابطال مفعول عبوتين داخل مستشفى قيد الانشاء في الموصل.وقالت المديرية في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "فريقاً من خبراء قسم مكافحة متفجرات نينوى (صقر الموصل) توجه الى بناية مستشفى امراض الدم الثلاسيميا (قيد الانشاء) وعند الوصول تم العثور على عبوات ناسفة موجهة عدد (٢) محلية الصنع داخل بناية المستشفى المذكور".

وأضاف البيان، أنه "تم معالجتها ورفعها من محلها بغية اتلافها كونها تشكل خطر على السلامة العامة".

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" أواخر شهر آب 2017.

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