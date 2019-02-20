بالصور.. اللواء الثاني في الحشد الشعبي يجري دورة عقائدية في مقره

2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاربعاء، دورة عقائدية في مقره و تتضمن تقديم محاضرات مكثفة من قبل عدد من طلبة العلوم الدينية في قسم التوجيه العقائدي، والتي ستستمر ٤٥ يوماً.

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