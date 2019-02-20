2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية جديدة في سيناء..ضرب 7 بؤر إرهابية ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء استهدفت 7 بؤر إرهابية في إطار عمليات ملاحقة العناصر المسلحة.وأوضح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن العملية أسفرت عن مقتل 8 عناصر إرهابية وتدمير عربتين مفخختين.وأضاف المتحدث العسكري المصري أن معلومات استخباراتية عن هذه الأوكار توافرت خلال عمليات رصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية، التي اشتركت في العملية الأخيرة التي استهدفت حاجزا أمنيا بمدينة العريش.وأوضح أن قوات مكافحة الإرهاب قامت باستهدافهم، ما أسفر عن مصرع الإرهابيين، الذى كانوا يتحصنون في 7 أوكار تم تدميرها وكانت تستخدم في الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلهم كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وتدمير 2 عربة مفخخة تم تجهيزها لاستهداف القوات.وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بتنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.

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