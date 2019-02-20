2019/02/20 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا: عرض أميركا الحالي بشأن الباتريوت "مرفوض" قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، الأربعاء، إن من المستحيل أن تقبل تركيا عرضا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت الدفاعية بصيغته الحالية، مضيفا أن المحادثات "مستمرة" بهذا الشأن.وأضاف إسماعيل دمير لمحطة (إن.تي.في) أن تركيا ستتسلم مقاتلتين من طراز إف-35 من شركة "لوكهيد مارتن" الشهر المقبل.وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية، سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر، وربما يؤدي أيضا لفرض عقوبات أميركية.ووضع مسؤولون أميركيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15فبراير، للرد على عرض أميركي منافس لشراء أنظمة باتريوت.وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرارا إنها ملتزمة بشراء النظام الدفاعي الصاروخي الروسي رغم تحذيرات من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة من أن أنظمة إس-400 لا يمكن أن تدخل في نظام الدفاع الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي.وفي تصريحات أثناء عودته من منتجع سوتشي الروسي، حيث عقدت قمة ثلاثية لبحث قضية سوريا بين تركيا وروسيا وإيران الأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ماضية في شراء أنظمة إس-400.

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