2019/02/20 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني ،الأربعاء، عن مخطط استيطاني جديد لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس.وقالت مصادر فلسطينية ان “المخطط الصهيوني الجديد يهدف إلى إقامة 4416 وحدة استيطانية لتوسعة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة”.ويواصل كيان الاحتلال إقامة آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة منتهكا القرارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخطط صهيوني جديد لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس alansaar.

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