2019/02/20 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قتل طيران الجيش العراقي ،الأربعاء، ستة إرهابيين ودمر أوكارا لهم شمال شرقي محافظة ديالى.وقال قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبد المحسن العباسي إن “طيران الجيش نفذ ضربات جوية بناء على معلومات استخبارية دقيقة لأوكار تنظيم داعش الإرهابي في بساتين المخيسة وابو كرمة شمال شرق ديالى خلال الساعات الماضية وقضى على 6 إرهابيين”.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يقتل ستة إرهابيين ويدمر أوكارا لهم في ديالى alansaar.

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