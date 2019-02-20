2019/02/20 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية الشوط الاول: الزوراء 1 x الديوانية 3 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/20 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الشوط الاول: الزوراء 1 x الديوانية 3) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية الشوط الاول: الزوراء 1 x الديوانية 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).