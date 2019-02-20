السيد عمار الحكيم يستنكر جريمة داعش بإعدامه 6 مواطنين في النخيب

2019/02/20 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، جريمة داعش بإقدامه على اختطاف وإعدام عدد من مواطني محافظة النجف في النخيب غربي العراق.

وشدد السيد الحكيم في بيان على ضرورة ضبط الأمن وتأمين كل شبر من أرض العراق، حاثا الجهات الامنية المسؤولة على تكثيف جهدها الاستخباراتي لتقديم الجناة الى العدالة لينالوا جزائهم ازاء جريمتهم الشنيعة.

ودعا السيد الحكيم الى أهمية الحفاظ على المنجز الامني الذي تحقق، والحيلولة دون عودة هذا الملف الى صفحة الانتكاس والتراجع.

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