تأجيل مباراة الترجي والأفريقي في كأس السوبر التونسية لأجل غير مسمى

2019/02/20 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن مباراة كأس السوبر المحلية بين الترجي بطل الدوري وغريمه التقليدي الأفريقي بطل الكأس التي كانت مقررة في الدوحة يوم الأحد المقبل تأجلت لأجل غير مسمى.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيان “تأجلت مباراة الكأس الممتازة وذلك بناء على طلب من الاتحاد القطري لكرة القدم وسيقع إجرائها في وقت لاحق بالتنسيق المباشر معه”.

وكان الأفريقي هدد أمس السبت بعدم خوض مباراة كأس السوبر، التي أقيمت لآخر مرة في 2001، إذا لم يتم تغيير طاقم التحكيم.

وقال كمال بن خليل المتحدث باسم الأفريقي “طالبنا بتوفير شروط إجراء المباراة في إطار من الحيادية والتساوي بين الفريقين..



لن نخوض المباراة في حال عدم تغيير الحكام”.

لكن الاتحاد التونسي لكرة القدم تمسك في بيانه بتعيين حكام تونسيين لإدارة المباراة “التي سيتم تعيين موعدها الجديد لاحقا بالتنسيق مع الجامعة (الاتحاد) القطرية لكرة القدم”.

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