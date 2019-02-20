2019/02/20 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2uojace3eXQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الاحزاب : مصادر تمويل الاحزاب وهيكليتها التنظيمية اهم فقرات القانون التي سيطالها التعديل) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون الاحزاب : مصادر تمويل الاحزاب وهيكليتها التنظيمية اهم فقرات القانون التي سيطالها التعديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).